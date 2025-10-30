人材を獲得しようと、新潟市で10月30日に開かれた仕事体験会。参加したのは学生ではなく高校の教員です。その狙いとは。



〈警備会社〉

「皆さん見たことがあると思う金属探知機」



商品や取り組みを真剣に説明する企業の担当者。人材を獲得するため県の内外から9つの企業が出展した仕事体験会です。



「難しい…」



しかし、アピールしている相手は学生ではなく「高校の教員」です。その狙いとは…





〈企業の担当者〉「先生に薦められて就職したという件をたくさん、社員からも聞くので、それで先生と直接お話ししてみようと」人手不足などの影響で就活生が優位な「売り手市場」が続く近年。ことし3月に卒業する高校新卒の求人倍率は過去最高の4.10倍に。貴重な高卒人材は「令和の金の卵」とも呼ばれています。進路指導を行う教員に仕事を体験してもらい、それぞれの生徒に合った就職先を提案してもらおうというのです。〈参加した高校教員〉「いろんな企業から情報をいただいたり、体験させていただけることで、それを高校生たちに還元できれば、より生徒たちも職業選択の幅が広がるかなと」〈参加した高校教員〉「日ごろは生徒が体験することなので、実際に体験できるというのはまた違う生徒にもアドバイスできるかなと感じている」高校の教員向けの仕事体験会は来年2月にも開催される予定です。