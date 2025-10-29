『SANDA』第5話「スノードームの中の台風」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第5話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第5話のあらすじはこちら。
＜第5話「スノードームの中の台風」＞
サンタにとって、子どもはあくまで守るべき存在。そのため三田はもう恋をしないと決意し、それを国が決めた婚約者・風尾二胡に告げようとするが、台風の影響で上手く伝わらず、逆に二胡の魅力にどんどん引き込まれていく。
翌日、学園に新たな講師が赴任してくるが、やってきたのは、赤衣の特捜隊の柳生田だった……。
＞＞＞第5話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
