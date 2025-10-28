元AKB48のタレントで起業家の小嶋陽菜（37）が27日までに、自身インスタグラムを更新。秋のファッションコーデを投稿した。

「急に寒くなったね..」とつづり、「最近のコーデ」を紹介。グレーのニットトップスに、茶色のジャケットとキャップをコーディネートし、丸メガネもかけたショットなどを公開した。首元に大きなリボンがデザインされた白のシャツに、黒いミニスカートと黒ストッキング姿や、デニムパンツ姿なども披露。「今年のアウターどれも可愛いので見てっ」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「全部天才的にかわいい」「超絶可愛くてキュン」「大人可愛いコーデ」「大人カッコいいコーデ」「カチューシャもシュシュもメガネも最高」「足の美しさにうっとり」「サイキョーな女神様」などのコメントが寄せられた。

小嶋はさいたま市出身。05年、AKB48オープニングメンバーオーディションに合格し、06年にシングル曲「会いたかった」でメジャーデビュー。17年に卒業。現在はモデルやユーチュバーとしての活動のほか、自身がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」を運営する「heart relation」の代表取締役CCO（チーフ・クリエーティブ・オフィサー）を務めている。