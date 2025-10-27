イギリスのバンド・オアシスが約16年ぶりに来日公演を開催。再結成ツアー『oasis Live '25』が25日、東京ドームで初日を迎えました。

ライブは、会場からの拍手と歓声が最高潮となり、リアムさんが登場。右手にマラカス、そして左手には兄ノエルさんの右手をつなぎ高く掲げて歩いてきました。両手でアニキを抱きしめ「よし、やるぞ」という兄弟の気合注入で始まりました。

またステージの転換時、ボーンヘッドさんの写真が目を引きました。普段なら彼の定位置であるノエルさんとリアムさんの間にちゃんといて、いつものように場を和ませていましたが、今回は、前立腺がんの治療でAPACツアーを欠席していました。

ライブは、『Hello』から始まり『Morning Glory』や『Some Might Say』。さらに、誰もが知っている『Whatever』、『Live Forever』、『Rock 'n' Roll Star』を披露。また、アンコールでは、『Champagne Supernova』で、リアムさんは、右手にマラカス、左手にタンバリンでリズムを取っていました。

そして、リアムさんは無事に二つの楽器を頭に乗せた後、両手を広げて観客を抱きしめるようなしぐさをしました。そして頭に乗せたままノエルさんの方に歩み寄り、途中で楽器は落ちましたが気にせず兄をハグし、ライブを終えました。