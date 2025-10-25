何かと話題に事欠かない“悪童”カシメロが、フェイスオフにカッコ良すぎるTシャツ姿で登場。現地リポーターが思わず興奮の声をあげる一幕があった。一方、カシメロが求めた握手を亀田京之介が拒否する不穏な一コマもあった。

【映像】悪童・カシメロ、“カッコ良すぎる”Tシャツ姿

25日にキルギスで行われる「SAIKOU×LUSH vol.2」。58kg契約で対戦する亀田京之介（MRジム）と“フィリピンの悪童”ことジョン・リエル・カシメロ（フィリピン）が前日計量に臨み、ともに57.80kgでクリアした。

計量から7時間後、キルギスの首都ビシュケクにあるショッピングモールに場所を移して行われたフェイスオフでは、カシメロの衣装が現地リポーターを興奮させた。

白い上着に金の太いネックレス。その中でもリポーターを務める小出アキラアナウンサーの目を引いたのは、Tシャツだった。

「一歩です！ 幕之内一歩です！」

そう興奮した様子で語った小出アナ。言わずと知れた人気漫画『はじめの一歩』の主人公である幕之内一歩が大きく描かれたTシャツは、試合に向かう一歩がバンテージを巻いた手でシューズのひもを締めあげるデザイン。その表情からは試合に向かう強い覚悟が感じられる。

小出アナの反応にカシメロはジャケットを広げ、Tシャツをアピール。さらに両腕を上げて自信満々でマッスルポーズを披露した。

その後、禁断のフェイスオフ…かと思いきや、両者視線を外さず意外にも静かな睨み合い。右手を差し出して握手を求めたカシメロだったが、亀田がこれを拒否。不穏な空気が流れたが、背中を向けられたカシメロは笑顔を浮かべて手を叩き、その右手を突き上げた。「イージーワーク。イージーファイト」と余裕をのぞかせるカシメロが、言葉どおり実力差を見せつけるのか。答えは間もなく明らかになる。