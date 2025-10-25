新婚のフジ藤本万梨乃アナ「お料理は初心者」ハロウィンごはん8種公開「レストランみたい」「レベル高すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】フジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが10月24日、自身のInstagramを更新。ハロウィンの食卓を公開した。
【Not Sponsored 記事】
◆藤本万梨乃アナ、ハロウィンの食卓公開
藤本は「ハロウィンごはん」と記し、カボチャの形に切ったにんじんが乗ったビーフシチュー、ラザニア、おばけやカボチャのピックが刺さったサーモンのピンチョスなど8種の料理が並んだ食卓の写真を公開。「＃お料理は初心者」「＃いつもはこんなにたくさん作りません」「＃牛すねシチューは母親のレシピ」「＃最近の得意料理はラザニア」と料理に触れるハッシュタグが添えられている。
◆藤本万梨乃アナの食卓写真に反響
この投稿に、ファンからは「レストランみたい」「どれも美味しそう」「旦那さんが羨ましい」「見た目も栄養面も愛情いっぱい」「盛り付けもすごく綺麗」「レベル高すぎ」などと反響が寄せられている。
藤本アナは2025年8月26日、フジテレビ系情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）にて結婚を生発表。その際に相手がドクターであることも明かされている。（modelpress編集部）
