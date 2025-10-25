せ、1,000円台だってぇぇえ！？【しまむら】淡色が可愛い♡「リボン付きトップス」

淡色アイテムで手に入る柔らかなムードは、この秋も引き続き注目の的。大人女性が取り入れるなら、「上品な甘さ」がポイントになりそうです。可愛らしさをほどよく抑えた控えめなデザインや、肌になじむ優しいトーンを選べば、コーデ全体がぐっと洗練された印象に。【しまむら】で見つけたリボン付きトップスは、そんな絶妙バランスを叶えてくれそうなアイテム。しかも、お値段はまさかの1,000円台！ ぜひこの機会にチェックしてみてください。

上品な甘さで大人のおしゃれに

【しまむら】「cho*リボンボートNPO」\1,639（税込）

ボートネックにちょこんと添えられたリボンが、大人の可愛さを引き立ててくれる淡色トップス。首元に抜け感があるぶん、甘すぎず上品に仕上がります。ニュアンスのある淡色カラーは、落ち着き感と柔らかさのバランスが絶妙。ジーンズにもスカートにもすっと馴染んで、着回し力の面でも頼れる存在になってくれそうです。

淡色カジュアルも一気に高見え

ナチュラルなトーンでまとめた白パンツコーデも、品のあるリボントップスを合わせるだけでグッとエレガントな印象に。全体を淡くまとめつつ、異素材で立体感を演出することでメリハリのある着こなしに仕上がります。季節が進んだら、ジャケットやベストを上から羽織るのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M