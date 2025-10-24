【射手座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『感情は表に出さないでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の精神状態を自分で整えていかないとならない場面が多いです。表向きのキャラクターを崩さないために、本音をあまり漏らせないでしょう。仕事や公の場では周囲から一目置かれる立場や地位を掴んでいます。様々な人がある程度のことは受け入れてくれるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
今できる方法で相手に向き合おうという覚悟があります。そのおかげで愛情が伝わりやすいです。何でも許してあげず、他の異性のことなどは不満を伝えましょう。シングルの方は、あまり深く物事を考えない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々な人との交流を維持しています。
｜時期｜
10月31日 不満が増える ／ 11月1日 過去を捨てる
｜ラッキーアイテム｜
カフェテラス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞