高市早苗新首相が使用しているバッグが話題となっている。

皇室やセレブが愛用する老舗バッグメーカー「濱野皮革工藝」（所在地・長野市）は２４日、公式オンラインショップに「お詫（わ）び」として、高市首相が使用している同社の商品に注文が殺到し、出荷が遅れることを伝えた。

高市首相が官邸入りする際などに持っていた黒いレザーのバッグについて、ネットで同社の定番商品「ディライトトート」だと特定されていた。そのため注文が殺到したとみられ、同社のオンラインショップには「【お詫び】１０月２４日現在、各種ＳＮＳ、ニュースサイトなどで第１０４代首相が、当社バッグをお持ちの写真が取り上げられております ディライトトートは注文が集中しており、１月末の出荷予定となっております。お問い合わせその他対応に、少しお時間を頂く事をお詫び申し上げます」と掲載された。

同バッグは革製ながら７００グラムと軽量で、８種類のカラーとデザインのバリエーションがある。２４日現在、高市首相が使用している革がブラックの２種類が「１月３０日頃出荷」となっている。価格は１３万６４００円（税込み）。