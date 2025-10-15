¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¥«¥Õ¥§¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ ÀÖÃ´¡¹ÌÍ¤ä¤¦¤Ê¤®¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥Ë¥å¡¼ËþºÜ
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´üÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×CAFE ¡Á³ÊÆ®½ÐÁ°¥ì¡¼¥¹¡Á¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¡£Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2²ñ¾ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡£2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿Æ±¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡È³ÊÆ®½ÐÁ°¥ì¡¼¥¹¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¤ª¤«¤â¤Á¤òÊÒ¼ê¤ËÁö¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢Áá²µ½÷ÍðÇÏ¤äÅ·Æ»¤¢¤«¤Í¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÍðÇÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÉ÷¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥óÉ÷¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ä¡¢¤¢¤«¤Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¤¦¤Ê¤®¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¡¢±¦µþ¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤òÌÏ¤·¤ÆÃæ¤Ë¤¢¤ó¤³¤äÅí¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤É÷¥±¡¼¥¡×¡¢¤é¤ó¤Þ¤Î¡ÖÀÖÃ´¡¹ÌÍ¡×¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿ÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤Ê¤ª¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¡¼¥É¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ï¡Ö¤ª¤«¤â¤ÁÉ÷¤Î¥±¡¼¥¹¡×¤ËÆþ¤ì¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£¥é¥ó¥À¥à¾¦ÉÊ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê7¼ï¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¶ÒÃå¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°Í½Ìó¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë¤ò¹Ô¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹¡×¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ÃíÊ¸¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÁ´7¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡§BOX cafe¡õspace ¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·ÃÓÂÞPart2Å¹
ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-22-8 ¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·ÃÓÂÞPart2Å¹ 4³¬
¡ã2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡ä
¢£Âçºå¡¦ÇßÅÄ¡§BOX cafe¡õspace KITTE OSAKA 2¹æÅ¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-2-2 KITTEÂçºå 6³¬
¡ã2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡ä
Í½Ìó¶â¡§ÀÇ¹þ770±ß
¢¡¡È³ÊÆ®½ÐÁ°¥ì¡¼¥¹¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×CAFE³«ºÅ·èÄê
