ME:I¡¦SHIZUKU¡¢³èÆ°¤òÅöÌÌµÙ»ß¡¡»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡¦¼Õºá¡Öµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¡Ö½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡LAPONE GIRLS¤Ï15Æü¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£SHIZUKU¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯12·î⋯¹õÈ±¤¬½é¡¹¤·¤¤¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿SHIZUKU
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖSHIZUKU¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ME:I¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖClick¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤Ï2004Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¢£SHIZUKU¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE GIRLS¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯12·î⋯¹õÈ±¤¬½é¡¹¤·¤¤¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯É½²ñ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿SHIZUKU
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖSHIZUKU¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ME:I¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖClick¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤Ï2004Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¢£SHIZUKU¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE GIRLS¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£