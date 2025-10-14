¥É·³¤Ï¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤â¡ÄÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¥Ö·³25ºÐ¡¡ÄËº¨¤Î¡É²óÈò¡É¤ËÞú¤àÅÜ¤ê¡Ö¥¯¥½¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤éÈ´¤±¤¿¥¹¥ª¡¼¥Ñ¡¼
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë1-2¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£9²ó2»àËþÎÝ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¹¥µ¡¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤Ï²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¡È²óÈò¡É¡£¤µ¤é¤Ë»°¿¶¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï8²ó¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ë´°àú¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤«¤é»Íµå¤ÈÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤ËÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Þ¤¿¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÁê¼ê¼é¸î¿À¤Ï¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï9·î¤ËÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹Êá¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ïº£µ¨ÂÇÎ¨.288¡õ18ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Æ¥å¥é¥ó¥°¡£¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬»àµå¤ò³Î¿®¡£¤·¤«¤·¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±ÅÀµ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤Î¼¡¤Î¹â¤á¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤Ë9²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼½£ÃÏ¸µ¶É¡Ö58¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥°¥í¥Ä¥¡¼»á¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ºòµ¨¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤Ë¤âµ±¤¤¤¿25ºÐ¤Ï¡¢ÌÜ¤âµõ¤í¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÎÏ¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤Õ¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ°¤À¤è¡£¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£È¿¼ÍÅª¤ËÂÎ¤¬Èò¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Æ¥å¥é¥ó¥°¡£¡ÖÈà¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ë¥·¥ó¥«¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¡¢¹â¤á¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Æ¡¢¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤µ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ë¥Ó¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È¥¯¥½¥Ã¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÈò¤±¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë