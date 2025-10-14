ÆüËÜ½÷»Ò¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤Î»àÆ®¤Ç¿É¾¡¤â¡ÄÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·Ù²ü¡Ö·è¾¡¤ÏÃæ¹ñÂÐÆüËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡È°ø±ï¤Î¹½¿Þ¡ÉºÆÇ³¤Ø
ÁáÅÄ¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤Î½à·è¾¡¤òÀï¤¦(C)Getty Images
¡¡10·î11Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè28²óITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2025¡×¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÃÄÂÎÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ½÷»Ò¤¬12Æü¡¢½éÀï¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¤ËÅÐ¾ì¤·ËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÀï¡£¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-2¤Ç¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤áÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤À¡×¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬²¦·Ýíì¤ò·âÇË¡ª¡¡¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÆüËÜ¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢ÂçÆ£º»·î¤Î3Áª¼ê¤ÇÎ×¤ó¤À¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè5»î¹ç¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¼ê¤ÎÄ¥ËÜ¤¬¥Á¥ã¡¦¥¹¥è¥ó¤«¤éºÇ½é¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤â¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÁáÅÄ¡¢4ÈÖ¼ê¤ÎÄ¥ËÜ¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¤ËÇÔÀï¡£3ÈÖ¼ê¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥®¥ç¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÂçÆ£¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¡¢4»î¹ç¤È¤â¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡¤º¤Ä¤ò¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿5»î¹çÌÜ¡¢ÁáÅÄ¤¬¥Á¥ã¡¦¥¹¥è¥ó¤ò3-1¤Ç²¿¤È¤«¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£2»î¹ç¤ÇÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌÄ«Á¯Áª¼ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤ËÆüËÜ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢ÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ½÷»Ò¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤¬Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬·ü¤«¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤¬ÆüËÜ¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½°Ê³°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÆüËÜ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë½Ð¾ì¤·¤¿3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¾¡¤º¤Äµó¤²¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¤Î2¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤äÄ¹ºêÈþÍ®¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï·òºß¤À¡×¡Ö5¿ÍÁ´°÷¤¬Í×Ãí°Õ¡×¤È·Ù²ü¿´¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î»î¹ç·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ø·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÀã¿«¤·¤Æ²¦ºÂÃ¥´Ô¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆüËÜ¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¡Ö¸½¾õ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢·è¾¡¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ØÃæ¹ñÂÐÆüËÜ¡Ù¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿É¾¡¤Ê¤¬¤é¤â¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤ÎÂÐÀï¹ñ¤«¤é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£½à·è¾¡¤Ï14Æü¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñºÇ½ªÆü¤Î15Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âîµå³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]