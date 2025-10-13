ついに人間は家事から開放される。

掃除や料理や洗濯など、人の暮らしには何かしらの作業がつきもの。だけど面倒だし時間も取られるしで、なるべくやらずに済ませたいのが本音ですよね。

昔の人たちは未来の技術に期待して、メイドロボや家事手伝いロボなどを想像してきました。ロボット掃除機も洗濯乾燥機も食洗機も、そんな人々の願いから生まれてきた家電です。そして21世紀真っ只中に生きる我々に、その完成形が訪れようとしています。

家の仕事はお任せ

Figureが作る人型ロボの第3世代が「Figure 03」。これまで見たどのヒューマノイドよりも、家事手伝いが得意でSF世界の到来を感じさせます。

出しっぱなしのオモチャを片付け、ノートPCも閉じてテーブルの上に置き、食べこぼしも手で集めて洗い場に移動します。お皿の残飯は軽く水で流して、使用済みの食器は食洗機に投入と、一連の動作は完全に人間のソレです。洗濯物だってちゃんと洗剤を入れてスタート。服をたたむのだってお手の物です。

とにかく器用ですし、人間のように面倒くさがらずこなすのがエラいです。

家以外の軽作業も

ホテルの受付や給仕、荷物の配送、研究室や荷物の仕分けみたいなこともこなします。ただしどの動きもモッタリしていており、服をたたむのはピシっとならない大雑把さがあるのは受け入れないとですね。

このレベルで軽作業や家事ができるのなら、誰もが欲しいと思うんじゃないでしょうか。特に身体が不自由な人やお年寄りなどには、心強いサポートになりますよね。

すでに第2世代は5ヵ月連続で、BMW工場内で作業を続けています。1日10時間労働なんですって。

This week, Figure has passed 5 months running on the BMW X3 body shop production line



We have been running 10 hours per day, every single day of production!



It is believed that Figure and BMW are the first in the world to do this with humanoid robots pic.twitter.com/zAXCbApXBJ - Brett Adcock (@adcock_brett) October 6, 2025

手のひらにカメラ

身長は約1.67cmで体重は60kgと人間サイズ。秒速1.2mで進みフル充電で5時間の稼働ができます。話しかければ音声指示で作業ができる賢さで、AIの「Helix」が家の中の複雑な環境に馴染めるよう学習します。

前世代からカメラが刷新され、フレームレートが2倍、遅延が1/4、視野が60％広がりました。また手のひらにカメラがあり、掴もうとする物体までの距離を計測して正確な手作業を可能にします。指先は柔らかくセンサーも搭載。つまんだ物の質感に応じて、指の接触面積を増減できます。それによりトマトや卵やカードなども、的確な強さでつまめるのです。

Image: Figure

指のセンサーは3gの圧力を検知できるため、指にペーパークリップを乗っけても分かるそうな。人間みたいな繊細さですね。

全身タイツで家庭内の安全に配慮

家庭で活動すること想定しており、パーツの隙間に物が挟まらないようボディーには密度の高い多層式フォームを採用。さらに全身は柔らかい布で覆われ、人が触ってもゴツゴツした感触になりません。柔らかい部品は工具不要で交換でき、メンテが簡単です。

マイクもスピーカーも搭載され、合成音声でお喋りも可能。充電は専用の台に乗るだけで無線チャージを行います。最近のスマホみたいですね。

その他の軽作業ロボたち

こうした顔なしヒューマノイドは世界でもアレコレ開発が進んでいます。たとえば電気自動車TESLAの、踊りも得意な「オプティマス」。軽作業になると妙に人間臭いのがボストン・ダイナミクスの「アトラス」。「Figure 03」に姿形も、できることもソックリな家事手伝いロボがノルウェーの｢NEO Gamma｣。「Figure 03」も、これらに仲間入りですね。

空想科学が現実になる

こうしたロボたちは、ちょっと昔の人たちが夢見たメカですよね。今やスマートホームやお掃除ロボなどが家事を自動化する時代ですが、1体のヒューマノイドが人間の作業を肩代わりし、究極の自動化家電として家事をこなせる未来がスグそこに迫っています。

「Figure 03」の価格は不明ですが、1年で最大1万2000体が生産可能とのこと。個人で持つのは高いと思うので、まずは業務用で見かけるようになるかもしれません。

Source: YouTube, Instagram, X, Figure