ブロガーのナランフジコさんの漫画「心配してくれた…！？と思ったら秒で終了した話」がインスタグラムで600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「倒れた妻を心配する夫」という映画のワンシーンを見た夫。その影響からなのか、普段とは違う様子で何かと心配してくれる夫に、妻は驚いていたのですが…という内容で、読者からは「これは毎日映画を見てもらわないと（笑）」「ラストのフジコさんの顔とポーズ最高！」などの声が上がっています。

映画が引き出した、夫の優しい瞬間

ナランフジコさんは、インスタグラムやブログ「55歳からまんがを描いてみる」などで作品を発表しています。ナランフジコさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「心配してくれた…！？と思ったら秒で終了した話」を描いたきっかけを教えてください。

ナランフジコさん「若い頃は映画で涙することなんてなかった夫が、『妻が急に病で倒れる』という内容の映画を見て、『わあ、大変！』と驚いて涙ぐんでいました。その様子を見て、『私が体調を悪くして倒れていても、全然気に掛けてくれないのに…』と思ったのがきっかけです」

Q.普段、旦那さまはあまり心配してくれないのですか。

ナランフジコさん「風邪をひいて寝ていても、めまいで寝ていても、基本的に私のことは『健康で元気だ』と思っているので、こちらから要望を伝えない限り、あまり気にしてくれません」

Q.映画効果で、旦那さまの態度が変化したのを見て、どのように感じましたか。

ナランフジコさん「やはり年齢がリアルに感じられてきたのか、『もしかしたら、思わぬ病で倒れるのでは？』と心配してくれるようになったのかな、と少し心がほんわかしました」

Q.転んだ後、旦那さまに何か伝えましたか。

ナランフジコさん「夫は頭の中で考えごとをしているときは、周囲が見えなくなるタイプなので、『はいはい、あなたのことは分かっていますよ』といった気持ちでしたね。『こけたんだから、少しは気にしてよ』とは言いましたが、夫は『え、こけたの？』とキョトンとした顔をしていました（笑）」

Q.「映画を見たときの反応が、旦那さんの真の気持ちだと思いますよ」という読者の声がありました。それについて、どう思われますか。

ナランフジコさん「夫なりには気に掛けてくれているとは思うのですが、そのときの夫の状態によって周囲が見えないというのはどうしても仕方のないことですし、もう諦めています」

Q.漫画「心配してくれた…！？と思ったら秒で終了した話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ナランフジコさん「『うちの夫も一緒！』といった共感のコメントを多数いただきました。また、『妻は元気で、自分より必ず長生きすると決めつけているのかもですね』といったコメントも。もしかすると、うちの夫も、皆さんの旦那さまも、『妻は自分より長生きしてほしい』という願いを持っているのでしょうか。そう考えると、何だかかわいく思えますね（笑）」