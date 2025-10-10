Ãå²ó¤»¤ëÉþ¤Ï¡Ö¤È¤¯¤Ë·Á¤¬¤¤¤¤¡×¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤À¤±¤É±þÍÑ¤âÍø¤¯¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×
Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÄêÈÖ¡¢ÂÎ·¿¤¬¤è¤ê¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¡¢Ã±½ã¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óetc¡Ä¡Ä¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î´°À®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÉþ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡á¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ëº£°ìÅÙ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¥«¥É¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯
»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÄ´À°¤«¤é²¹ÅÙÄ´Àá¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÍê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ß¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¡£Éþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÃå¤Þ¤ï¤·¤·¤Ê¤¬¤éºÆ³ÎÇ§¡£
Ã¸¤¤¿§¤Ç¤â¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·Á¡×
¥Ù¡¼¥¸¥å¥ï¥¤¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿SeaRoomlynn¡¡¹õ¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¿¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¡¹õ¶¦ÉÛ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ä¤¥Ð¥Ã¥°¡¿¥¢¥É¥«¥é¥à¡Ê¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ë¡¡¥¥ã¥á¥ë¡ß¹õ¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¥ß¥å¡¼¥ë¡¿MANGO¡¡¥°¥ì¡¼¥¹¥¨¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¡¿¥ª¥¹¥í¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡¡
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤«¤é¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Ë¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¯¤À¤±¤¹¤®¤º·ø¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Û¤É¤è¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£ÀµÅýÇÉ¤Ê¥Ü¥È¥à¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¹¤¬¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¥É¥ì¥¹¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÎØ³Ô¤ò¥¥ì¤è¤¯¸«¤»¤ëÇö¼ê¤Î¸ª¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÂ¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ã¥°T¤ËON
¹õ¥Ó¥Ã¥°T¥·¥ã¥Ä¡¿SEA¡Ê¥¨¥¹¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¥ï¥¤¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿SeaRoomlynn¡¡¹õ¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥ì¥®¥ó¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥Ñ¥ó¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥ë¥ë¡Ë¡¡¥Ô¥¢¥¹¡ÊÊÒ¼ªÇä¤ê¡Ë¡¿e.m.¡Êe.m. ÀÄ»³Å¹¡Ë¡¡
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò¥á¥¤¥¯¡£¥Ë¥Ã¥È¥ì¥®¥ó¥¹¤Ç²¼È¾¿È¤Ï¤È¤³¤È¤ó¤½¤®Íî¤È¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¥â¡¼¥É¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£Ãæ¤Ï¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â°Õ¼±¡£
µ¤²¹º¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤È¥»¥Ã¥È»ý¤Á
¥Ù¡¼¥¸¥å¥ï¥¤¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿SeaRoomlynn¡¡Çò¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ë ¡¿Gap¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¡ßÇò¥Ü¡¼¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¿PHEENY¡¡Çò¥í¥´¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥ë¥ë¡¡Çò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿FEDERAL PRISON INDUSTRY¡Ê¥á¥¤¥Ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡¡¥¥ã¥Ã¥×¡¿¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¥ì¥µ¡¼¥¸¥å ´Ý¤ÎÆâÅ¹¡Ë¡¡
Ä«¤ÈÌë¤Ç´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¤Æü¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê»ý¤Á¤Ç¾ïÈ÷¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤É÷¹ç¤¤¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£¼ÂÍÑÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÏÆÌò¤È¤·¤Æ¾þ¤êµ¤¤âÆ±»þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¡£
¡Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¡Ë
