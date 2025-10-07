【ルック】ディオール 2026年春夏コレクション──ジョナサン・アンダーソンが紡ぐ、新たな記憶の物語
2025年10月1日、パリ・チュイルリー庭園で発表されたディオール 2026年春夏ウィメンズ コレクション。新アーティスティック・ディレクターのジョナサン・アンダーソンが手がける初のプレタポルテ コレクションは、ディオールというメゾンが長年培ってきた伝統に深く共感しながら、それを再解釈し、未来へとつなぐ試みとして披露されました。
ディオールの“言語”を読み解く
ジョナサン・アンダーソンは、就任後初のコレクションで、ディオールのアーカイブに眠る造形や理念を丹念に読み解きました。彼のアプローチは、過去を引用するのではなく、メゾンが持つ“言語”を再び翻訳し直すような知的な試みです。アイコニックなモチーフであるリボンは、ピンチフロントのコートやドレープの効いたコットンドリルのミニスカート、軽やかなレースドレス、「ディオール シガール」トップハンドルバッグなど、さまざまなかたちで再構築されました。
また、シュリンク加工を施した「バー」ジャケットには新たな彫刻的ボリュームが与えられ、スリムで波打つようなケープや、立体感のあるショートパンツなどが加わることで、クラシックとモダンの狭間にある“緊張感のある美”を生み出しています。そこには、アンダーソンがディオールのDNAを尊重しながらも、あくまで自らの感性によって「構築の自由」を描こうとする意志が感じられます。
「記憶の箱」としての空間──ルカ・グァダニーノが演出する世界
今回のショーでは、映画監督ルカ・グァダニーノとデザイナーステファノ・バイジが手掛けたミニマルなショースペースが舞台となりました。物理的な空間とデジタルの映像が融合するこの演出は、ディオールが長年大切にしてきた「記憶」という概念を象徴的に表現しています。
会場中央には逆さ吊りのLEDピラミッドが設置され、映像作家アダム・カーティスによる特別映像が投影されました。そこでは、ブランドの歴史的な瞬間やシンボルが断片的に映し出され、やがてディオールの象徴ともいえる「靴箱」へと収束していきます。それは、積み重ねられた時間と記憶のアーカイブが、再び今へと呼び起こされる瞬間のようであり、アンダーソンの新しいディオールが“歴史を生き直す”姿そのものでした。
ジョナサン・アンダーソンの視点──伝統の再構築と遊び心
アンダーソンが示したのは、クラシックの再解釈だけではありません。彼は、ディオールの象徴的な構築性と自らの得意とするアヴァンギャルドな素材操作を融合させ、新しい軽やかさと親密さを同時に表現しました。テーラリングはシャープでありながらどこか遊び心があり、レースやコットン、ドリルなどのマテリアルは、肌との距離を感じさせない自然な温度をまといます。
伝統を尊びながらも、形式に囚われない。それは、ディオールというメゾンが持つ普遍的な女性像を、現代の感性と対話させるための試みでもあります。
新時代のディオールへ
これまでの時代が“フェミニニティの再定義”だったとすれば、ジョナサン・アンダーソンが描くディオールは“記憶の再解釈”です。歴史をそのまま継ぐのではなく、光と影、記憶と忘却のあいだに潜む“美の余白”を見つめ直す。その姿勢こそ、今季のコレクション全体に漂う静かな力の源泉といえるでしょう。
アンダーソンは就任第一弾にして、ディオールの精神を新しい世代へと手渡すための扉を開きました。それは、過去を閉じるための終止符ではなく、未来へ向けて再び奏でられる“はじまりの音”なのです。
#DiorSS26
お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
