今回は、元カノと仲良くする夫に耐えきれず、離婚を決意したエピソードを紹介します。

夫の子でもないのに…

「結婚してまだ1年足らずですが、夫にモヤモヤしています。というのも近所になぜか夫の元カノが住んでいて、元カノが子どもを連れてよくうちに来るからです。元カノはシングルマザーです。

夫も断ればいいのにと思うのですが、『それぐらいいいだろ？』と言ってくるんです。また元カノの子に『パパ』と呼ばせています。元カノの子は夫との子ではないのに……。

この前は夫の誕生日だったんですが、元カノ親子がケーキを持ってきて、夫の誕生日をお祝いしていました。夫はすごくうれしそうでしたし、元カノも『本当の家族みたいだね』と言っていて、『もう限界だわ……』と思い、離婚を決意しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年5月）

▽ 元カノも元カノですが、夫も夫ですよね。こんなのとても許せないですし、離婚したくなる気持ちも理解できます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。