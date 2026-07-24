セブン‐イレブン、商品の自主回収を発表 「セブンプレミアム 低脂肪牛乳1000ml」1都8県の一部店舗で「微生物基準を超えているもの」
コンビニ大手のセブン‐イレブン・ジャパンは24日、関東、中部地方の一部店舗で販売していた商品「セブンプレミアム 低脂肪牛乳1000ml」で、一部の商品で「微生物基準を超えているもの」があることが判明したと発表。自主回収を行うとした。
【写真】自主回収の対象となった「セブンプレミアム 低脂肪牛乳1000ml」
同社によると、対象商品は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県の一部店舗（1665店）で販売。製造数量2640本という。現在までに健康被害の申し出はない。
回収の手続き後、商品代金相当分をクオカードで送るといい「今後はより一層の品質管理を強化・徹底し、再発防止に努めてまいります。お客様には多大なご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
■自主回収となった「セブンプレミアム 低脂肪牛乳1000ml」
・価格：198円（税抜）213.84円（税込）（JAN：4902070010452 ）
・消費期限：2026年7月23日
・製造者：高梨乳業株式会社 岩手工場
・製造本数：合計2640本
・販売店舗： 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県の一部店舗 1665店
・問い合わせはセブン‐イレブン公式サイトへ
【写真】自主回収の対象となった「セブンプレミアム 低脂肪牛乳1000ml」
同社によると、対象商品は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県の一部店舗（1665店）で販売。製造数量2640本という。現在までに健康被害の申し出はない。
回収の手続き後、商品代金相当分をクオカードで送るといい「今後はより一層の品質管理を強化・徹底し、再発防止に努めてまいります。お客様には多大なご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
■自主回収となった「セブンプレミアム 低脂肪牛乳1000ml」
・価格：198円（税抜）213.84円（税込）（JAN：4902070010452 ）
・消費期限：2026年7月23日
・製造者：高梨乳業株式会社 岩手工場
・製造本数：合計2640本
・販売店舗： 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県の一部店舗 1665店
・問い合わせはセブン‐イレブン公式サイトへ