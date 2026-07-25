【NGファッション3選】プロが指摘！40代以降の夏服は「質にこだわるべき」
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「イケおじ養成所」が「【要注意】40代が絶対やってはいけない夏のメンズファッション3選|これさえ避ければ即イケおじ！」
と題した動画を公開した。
パーソナルスタイリストのゆきさんが、40代以降の男性が夏服選びで陥りがちな失敗と、女性目線での具体的な改善ポイントを解説している。
動画では、清潔感を保ちながら女性から好印象を持たれるためのポイントとして、3つのNGファッションを紹介している。
1つ目は「格安メーカーの商品ばかり着ること」。
激安ブランドの商品は生地が薄かったり縫製が甘かったりすることが多く、薄着になる夏はどうしても安っぽく見えてしまうという。
ゆきさんは「アウターで色々と不都合な真実を隠すことができない」と指摘し、夏服こそ素材やシルエットなどの質にこだわるべきだとアドバイスしている。
2つ目は「肌を出しすぎること」。
体のラインが出すぎるタイトなトップスや、汗で肌が透ける薄手の白Tシャツ、過度な露出となるタンクトップなどは、女性から「生々しく映ってしまう」と注意喚起。
ショートパンツを着用する際も、丈の短さやすね毛の露出に気をつけるよう促し、どうしても袖のない服が着たい場合はノースリーブTシャツを提案している。
3つ目は「アクセサリーをつけすぎること」。
服がシンプルになる夏は小物を多用したくなるが、過剰な装飾は暑苦しい印象を与えてしまう。
ゆきさんは「年齢を重ねた男性のおしゃれは足し算ではなく引き算」と強調し、シンプルなネックレスを1つだけつけるなど、全体のバランスを重視することを推奨している。
動画の最後では、モテるファッションは100点を取ることではなく、「女性からマイナスの評価をされない」ことが重要だと語られている。
何をやめれば清潔感が上がるかという引き算の視点は、これからの季節の身だしなみを見直す上で大いに参考になりそうだ。
「イケおじ養成所」が「【要注意】40代が絶対やってはいけない夏のメンズファッション3選|これさえ避ければ即イケおじ！」
と題した動画を公開した。
パーソナルスタイリストのゆきさんが、40代以降の男性が夏服選びで陥りがちな失敗と、女性目線での具体的な改善ポイントを解説している。
動画では、清潔感を保ちながら女性から好印象を持たれるためのポイントとして、3つのNGファッションを紹介している。
1つ目は「格安メーカーの商品ばかり着ること」。
激安ブランドの商品は生地が薄かったり縫製が甘かったりすることが多く、薄着になる夏はどうしても安っぽく見えてしまうという。
ゆきさんは「アウターで色々と不都合な真実を隠すことができない」と指摘し、夏服こそ素材やシルエットなどの質にこだわるべきだとアドバイスしている。
2つ目は「肌を出しすぎること」。
体のラインが出すぎるタイトなトップスや、汗で肌が透ける薄手の白Tシャツ、過度な露出となるタンクトップなどは、女性から「生々しく映ってしまう」と注意喚起。
ショートパンツを着用する際も、丈の短さやすね毛の露出に気をつけるよう促し、どうしても袖のない服が着たい場合はノースリーブTシャツを提案している。
3つ目は「アクセサリーをつけすぎること」。
服がシンプルになる夏は小物を多用したくなるが、過剰な装飾は暑苦しい印象を与えてしまう。
ゆきさんは「年齢を重ねた男性のおしゃれは足し算ではなく引き算」と強調し、シンプルなネックレスを1つだけつけるなど、全体のバランスを重視することを推奨している。
動画の最後では、モテるファッションは100点を取ることではなく、「女性からマイナスの評価をされない」ことが重要だと語られている。
何をやめれば清潔感が上がるかという引き算の視点は、これからの季節の身だしなみを見直す上で大いに参考になりそうだ。
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