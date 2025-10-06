ËÌÄ«Á¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃ¦ËÌ½÷Í¥¡¢Ì¥ÎÏ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥¥¹´éSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¡Ö¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¡Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×¡ÚPHOTO¡Û
ËÌÄ«Á¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃ¦ËÌ½÷Í¥¥«¥ó¡¦¥Ê¥é¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥¹´éSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ó¡¦¥Ê¥é¡¢¥Ô¥ó¥¯¿åÃå¤Î¥¹¥ê¥àÈþËÆ
¥«¥ó¡¦¥Ê¥é¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPhilosophy¡Ê¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¡Ë¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥«¥ó¡¦¥Ê¥é¤¬¡¢¹á¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¶»¸µ¤Þ¤Ç¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶½ã¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¤¿¡È¥¥¹´é¡É¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤âÈ¯»¶¤·¤¿¥«¥ó¡¦¥Ê¥é¡£Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ê¥é¤µ¤ó¥é¥Ö¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Ä¡×¡Ö¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ó¡¦¥Ê¥é¤Ï1997Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐ¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎËÌÅìÉô¤Ë¤¢¤ëÒù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡ËÀ¶ÄÅ»Ô¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥ó¥·¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢2014Ç¯12·î¤Ë´Ú¹ñ¤ØÃ¦ËÌ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Þ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø°¦¾ðÅý°ìÆîÃËËÌ½÷¡Ù¡Ø¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤ÉÃ¦ËÌ¼Ô´ØÏ¢¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó35Ëü8000¿Í¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Î¥ë¥»¥Ê¥éTV¡Ù¤ò±¿±Ä¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¥Ã¥º¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¡¢¡ØÂçÖµÆ¶¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£