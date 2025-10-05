プレーオフ二刀流デビューする

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼指名打者」で二刀流デビューする。試合前にはブルペン入りするだけでフィリーズファンがブーイングを浴びせ、米記者は一斉にそれを報道。異次元の注目度だった。

二刀流スターへの洗礼は容赦なかった。試合前、ブルペンへ向かうためにグラウンドに大谷が顔を出すと、一斉にブーイング。試合前から熱気に包まれていた。さらにスタメン発表でも再びブーイング。大谷は左手を挙げて反応していた。

右肘手術から復帰した今季は14試合登板して1勝1敗、防御率2.87。フィリーズとは9月16日（同17日）に本拠地で対戦し、5回5奪三振、無安打無失点に封じた。

この様子を米メディアは一斉に報道。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番、ジャック・ハリス記者は「ショウヘイ・オオタニがブルペンから出てくると、たくさんのブーイングを受けています」とコメント。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者も「ショウヘイ・オオタニがブルペンに向かって歩いています。そして、シチズンズ・バンク・パークは彼を激しくブーイングしています。今夜は楽しくなりそうです」綴った。（Full-Count編集部）