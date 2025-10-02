【義実家は運動会ダメ？】友人からの素朴な質問「招くと面倒な人たちなの？」＜第7話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第7話 義両親はいい人だけど
【編集部コメント】
エリさんの義両親がいったいどんな人たちなのかと思ったら、エリさんに気を遣ってくれるわりと常識的な方々のようですね。たとえ義両親を招いても、コウタさんは自宅に泊めなくてもいいし運動会も別々に見ればいいと言ってくれています。であれば、そこまで頑なに断る必要もないような気がしますが……？ エリさんの言葉を聞いて、マナミさんはなにか言いたげです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
