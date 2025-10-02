おいもづくし！　サンマルクカフェ『スイートポテト』チョコクロ＆スムージーを食べ比べしてみた

秋の足音が聞こえはじめたこの時期、サンマルクカフェから気になる限定メニューが登場！

「スイートポテト」をテーマにした2品、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」と「ごろっとスイートポテトスムージー」をさっそく試してきました！

◆「プレミアムチョコクロ スイートポテト」

「プレミアムチョコクロ スイートポテト」（390円、324キロカロリー）は、サンマルクのド定番「チョコクロ」の限定版です。表面には波打つような模様の安納芋クリームが美しくしぼられ、その上に黒ゴマがトッピングされています。

パリッとしたクロワッサン生地から現れるのは、安納芋チョコレートとねっとりとした安納芋の濃厚なクリーム。鹿児島県産の安納芋を使っているとのことで、その甘さは格別です！



外側のサクサク感と、中のしっとりした安納芋クリームの食感の違いが印象的。カロリーは通常のチョコクロ（246キロカロリー）よりやや高いものの、このリッチな味わいなら納得でした。

◆「ごろっとスイートポテトスムージー」



「ごろっとスイートポテトスムージー」（720円、438キロカロリー）は、目の前で作る過程を見ることができました。

グラスの側面にぐるぐると黄金色のさつまいもソースをぬり、そこにスムージーを流し込み、さつまいもの甘露煮をのせます。黒ゴマと蜜のようなソースをちょろりとかけて完成！



太めのストローで飲んでみると、まろやかでコクのあるスムージー。紅あずまと北海道バターを使っているそうで、ただ甘いだけではない深みも感じられます。これはまさに、「飲むスイートポテト」です。



トップにのったさつまいもの甘露煮は、ほっくりとした食感で存在感たっぷり。甘露煮のやさしい甘さが、スムージーとは違った角度からさつまいもの魅力を伝えてくれました。

今回試したふたつのメニューは、同じさつまいもでも全然違う楽しみ方ができました。「プレミアムチョコクロ スイートポテト」は、安納芋の濃厚な甘さと生地と中身の食感の違いが魅力。「ごろっとスイートポテトスムージー」は、紅あずまのほっくり感と素朴な味わいが特徴的。

両商品はどちらも、11月5日（水）までの期間限定メニュー。さつまいもの良さを違った角度から味わえて、秋の訪れを感じさせる季節らしい味わいでした。



（文＝minto）