総額1000万円以上かけて美を追求 整形を繰り返す人の“整形ライフ”をねほりはほり
モグラに扮した山里亮太とYOUが、ブタに扮した顔出しNGのゲストから、 「そんなこと聞いちゃっていいの?」という話を“ねほりはほり”聞き出す赤裸々トークショー『ねほりんぱほりん』シーズン10(NHK Eテレ 毎週金曜22:00〜)が10月10日より放送される。
『ねほりんぱほりん』シーズン10「整形を繰り返す人・前編」の画像
初回の10月10日は、「整形を繰り返す人・前編」を放送。今回のゲストは1000万円以上のお金をかけて10回以上整形を繰り返してきた男女3人。若さを保つために整形を繰り返す人、特定のパーツにこだわり修正を繰り返す人、加工アプリで撮影した顔に近づけるために骨まで削る人。ダウンタイムと闘いながら美を求め続ける彼らの“理想”をねほりはほり聞き出す。
初回に先立ち、10月3日には特集番組『今年もやるよ〜！ねほりんぱほりん』(NHK Eテレ 22:00〜)を放送。テーマソングを手掛けた矢野顕子をゲストに迎えてシーズン10の見どころを紹介し、さらに、テーマソングを初お披露目する。
(C)NHK
『ねほりんぱほりん』シーズン10「整形を繰り返す人・前編」の画像
初回の10月10日は、「整形を繰り返す人・前編」を放送。今回のゲストは1000万円以上のお金をかけて10回以上整形を繰り返してきた男女3人。若さを保つために整形を繰り返す人、特定のパーツにこだわり修正を繰り返す人、加工アプリで撮影した顔に近づけるために骨まで削る人。ダウンタイムと闘いながら美を求め続ける彼らの“理想”をねほりはほり聞き出す。
初回に先立ち、10月3日には特集番組『今年もやるよ〜！ねほりんぱほりん』(NHK Eテレ 22:00〜)を放送。テーマソングを手掛けた矢野顕子をゲストに迎えてシーズン10の見どころを紹介し、さらに、テーマソングを初お披露目する。
(C)NHK