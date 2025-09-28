1年間放置したコンロの五徳。プロ推奨の洗剤をシュッとして30分後…
気づけば1年ほど「コンロの五徳」の掃除をできていないわが家。
凹凸が多いうえヌルヌルで洗いづらい五徳を、こすらず綺麗にできたらいいのにな……。
そこで手に入れたこれのおかげで、シュッとして30分でコゲ汚れが取れて新品のように綺麗になりました！
掃除のプロ推奨の「コゲ取り洗剤」
それが、アズマジックの「コゲ取り洗剤」というアイテム。スプレーを作った「アズマ工業」は清掃代行もおこなっている、いわば掃除のプロ。
その清掃代行の現場で使われている、プロ推奨のコゲ取り洗剤なのだとか。これならわが家のこびりついたコゲ汚れをどうにかしてくれそう……！
シュッとして待つだけでOK
使い方はとても簡単。コゲのついた場所にシュッとスプレーして、30〜60分放置して洗い流すか水拭きするだけ。
ラップをかけたり、放置後にゴシゴシする必要はありません。
1年放置していたコゲ汚れがするんと落ちた
実際に、コゲ汚れにスプレーしてから60分放置した様子がこちら。洗剤を洗い流す前から、コゲ汚れが浮いているのがわかります。
泡がゆるすぎないので、グリルの網や五徳のような複雑な形状でもスプレーした場所に洗剤がとどまってくれるように感じました。
こんなにコゲ汚れがついていた魚焼きグリルの網も……
スプレーしてから30分で洗い流してみると、こんなにツルツルに蘇りました。
そして、1年放置していた五徳も……
こんなにピカピカに！ こすっていないのにこれはすごい。シュッとして放置して洗い流すだけだから、これなら掃除のハードルが下がりますね〜。
ちなみに、この洗剤は研磨剤不使用なのでIHのガラストップのコゲにも使用OKですよ。
強い洗剤なので取り扱いはご注意を
頑固なコゲ汚れがこれだけ綺麗に取れる洗浄力の強い洗剤だから、洗い流すときのゴム手袋と放置中の換気は必須。
また、コーティング加工済みのシンクの加工を剥がしてしまうので、シンクで放置するときはビニール袋か樹脂製の容器を使うといいのだとか。
この「コゲ取り洗剤」、少々取扱注意なところがある分、効果はてきめん。ちなみに頑固なコゲ汚れには、2時間ほど放置すると落ちやすくなるとのこと。
掃除のプロも使う「アズマジック」のスプレー、さすがの実力でした……！
Text and Photographed by mio