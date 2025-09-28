Photo: mio

ROOMIE 2025年9月10日掲載の記事より転載

気づけば1年ほど「コンロの五徳」の掃除をできていないわが家。

凹凸が多いうえヌルヌルで洗いづらい五徳を、こすらず綺麗にできたらいいのにな……。

そこで手に入れたこれのおかげで、シュッとして30分でコゲ汚れが取れて新品のように綺麗になりました！

アズマジック「コゲ取り洗剤」

それが、アズマジックの「コゲ取り洗剤」というアイテム。スプレーを作った「アズマ工業」は清掃代行もおこなっている、いわば掃除のプロ。

その清掃代行の現場で使われている、プロ推奨のコゲ取り洗剤なのだとか。これならわが家のこびりついたコゲ汚れをどうにかしてくれそう……！

シュッとして待つだけでOK

使い方はとても簡単。コゲのついた場所にシュッとスプレーして、30〜60分放置して洗い流すか水拭きするだけ。

ラップをかけたり、放置後にゴシゴシする必要はありません。

1年放置していたコゲ汚れがするんと落ちた

スプレーしてから60分放置した魚焼きグリルの網

実際に、コゲ汚れにスプレーしてから60分放置した様子がこちら。洗剤を洗い流す前から、コゲ汚れが浮いているのがわかります。

泡がゆるすぎないので、グリルの網や五徳のような複雑な形状でもスプレーした場所に洗剤がとどまってくれるように感じました。

お手入れ前の魚焼きグリルの網

こんなにコゲ汚れがついていた魚焼きグリルの網も……

お手入れ後の魚焼きグリルの網

スプレーしてから30分で洗い流してみると、こんなにツルツルに蘇りました。

そして、1年放置していた五徳も……

お手入れ後の五徳

こんなにピカピカに！ こすっていないのにこれはすごい。シュッとして放置して洗い流すだけだから、これなら掃除のハードルが下がりますね〜。

ちなみに、この洗剤は研磨剤不使用なのでIHのガラストップのコゲにも使用OKですよ。

強い洗剤なので取り扱いはご注意を

頑固なコゲ汚れがこれだけ綺麗に取れる洗浄力の強い洗剤だから、洗い流すときのゴム手袋と放置中の換気は必須。

また、コーティング加工済みのシンクの加工を剥がしてしまうので、シンクで放置するときはビニール袋か樹脂製の容器を使うといいのだとか。

この「コゲ取り洗剤」、少々取扱注意なところがある分、効果はてきめん。ちなみに頑固なコゲ汚れには、2時間ほど放置すると落ちやすくなるとのこと。

掃除のプロも使う「アズマジック」のスプレー、さすがの実力でした……！

Text and Photographed by mio