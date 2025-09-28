¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û20ºÐ¤Î¿ûÉö²Ú¤¬2ÂÇº¹10°Ì¤«¤éµÕÅ¾¡ª¡¡ÎÞ¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡µÜ¾ë¸©¡¡ÍøÉÜGC¡á6590¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î10°Ì¤«¤é½Ð¤¿¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ6¿Í¤¬¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ÖÂçº®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£ºÇ½ªÁÈ¤«¤é3ÁÈÁ°¤Î¿û¤Ï¡¢1ÈÖ¤«¤é3ÈÖ¤Þ¤Ç3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢5ÈÖ¤È8ÈÖ¤Ç¤â¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬14ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤ÎÂè3ÂÇ¤ò¥Ô¥óÂ¦¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£17ÈÖ¤Ç¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê2ÂÇ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¸åÂ³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÆþÃ«¶Á¡¢Å·ËÜ¥Ï¥ë¥«¡¢À¯ÅÄÌ´Çµ¤é¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©½Ð¿È¤Î¿û¤Ï23Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë2ÀïÏ¢Â³2°Ì¡¢³«Ëë4ÀïÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É½ÕÀè¤ÏÀä¹¥Ä´¡£Á°½µ¤Þ¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤ï¤º¤«2²ó¡¢¹ç·×11²ó¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ê°æ»í¡Ê37¡á¡áGOLF5¡Ë¡¢2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê22¡áÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê22¡áÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¡£¸åÆ£Ì¤Í¡Ê29¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê25¡áÉÔÆó¥µ¥Ã¥·¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ºÌ»Ò¡Ê29¡á¥³¥ó¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£