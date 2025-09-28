【ニューヨーク＝金子靖志】イランに対する国連制裁が米東部時間２７日午後８時（日本時間２８日午前９時）、再発動した。

２０１５年に米英仏独露中とイランが結んだ核合意の違反を理由に、安全保障理事会の経済制裁を復活させる「スナップバック」規定による措置で、合意発効後に国連制裁が全面的に復活するのは初めてとなる。

復活する制裁には、核関連の個人・団体の資産凍結・渡航制限や対イラン武器禁輸、核・ミサイル関連物資の移転禁止などが含まれる。２００６〜１０年に採択された安保理決議に基づく措置で、国連加盟１９３か国全てが順守を義務付けられる。

制裁再発動のきっかけは、英仏独の３か国が８月下旬、イランが核合意に重大違反しているとして「スナップバック」の手続きを安保理に通知したことだった。通知から３０日以内に「制裁解除の継続」を決議できなければ、自動的に制裁が復活する仕組みで、ロシアと中国は再発動を阻止するための安保理決議案を２６日に提出したが、採決で否決されていた。

イラン核合意は、イランが核兵器開発につながる活動を制限する代わりに、経済制裁を解除した。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）がイランの履行状況を監視する仕組みも盛り込まれていた。しかし、第１次トランプ米政権時代の１８年に米国が一方的に離脱し、制裁を復活させると、イランは対抗措置として高濃縮ウランの製造を進め、合意を大きく逸脱する事態となった。