天満グルメ国産ホルモンに希少部位のオンパレード女性でも食べたい！ご褒美ホルモン串

JR天満駅すぐ、大阪でも有名な昼飲みスポット・天満。その駅チカの路地に佇む『天満マッスルホルモン』は、インパクト抜群の暖簾が目印で、ホルモン好きにはたまらない一軒です。ホルモンの串焼きを専門に出されているお店、開店から約20年、天満の昼飲みやハシゴ飲み文化を支えてきた老舗です。

赤提灯が目印！天満マッスルホルモン



カウンターの壁にずらりと並ぶお品書きには、聞き慣れない希少部位の名前が並び、思わず興味津々に。種類も豊富でワクワクさせてくれます。ン・アゴ・カッパバラ初めて聞く名前に一度食べてみたくなるものばかり。

お品書きに並ぶ希少部位の数々

焼き物を注文し、一品メニューをいただきました。ホルモン・豆腐・こんにゃく・大根をじっくり煮込んだ特製ピリ辛風味の『マッスルモツ煮』。ホルモンは日替わりでさまざまな部位が入るそうです。

あると必ず注文するセンマイ刺、特製ピリ辛タレと味変で別途有料のごま油塩でいただきました。

マッスルモツ煮とセンマイ刺

カウンター席からはホルモンが焼ける光景を目の前で楽しめ、香ばしい匂いが食欲をそそります。見た目から新鮮さが伝わる、炙りレバー、天満マッスルホルモンで提供するホルモンは国産のホルモンのみを使用されています。

炙りレバーをいただきました。もっちりとしとろける食感で香ばしいごま油と塩加減が絶妙！ネギがアクセントになっており、栄養が豊富なレバーは、貧血予防と疲労回復効果が期待できる食材でも知られています。

ごま油と塩加減が絶妙！レバー

気になっていた希少部位『カッパバラ』は、バラ肉に覆いかぶさる希少な部位。この日はA5ランクのお肉が提供されていました。コリっとした歯応えのある食感に噛めば噛むほど旨みが出てきます。

希少部位のカッパバラ

トロてっちゃん・マルチョウ・こっちゃんなど、ぷりぷり系のホルモンも外せません。ジューシーな脂が口の中いっぱいに広がり、これだけでご飯が何杯もいただけそうです。約20年間継ぎ足しで作られた秘伝のタレがお肉やホルモンと相性抜群！！

約20年間継ぎ足されている秘伝のタレ

ハチノスからごくわずかしか取れないと言われる超希少部位のヤン、通称上ハチノスとも知られており、ヤンというネーミングからして頼まずにはいられませんでした。

ハチノスと超希少部位のヤン

赤提灯のホルモン店は女性だけでは入りにくいイメージもありますが、ここはホルモン好きなら必ず訪れたくなる一軒です。

1串から注文できるので、ホルモンデビューやホルモン好きの方へもオススメです。

天満マッスルホルモン

大阪府大阪市北区天神橋4-12-12

月・火・水・木・金

11:30 - 22:00 (L.O. 21:25)

土

11:00 - 21:30 ( L.O. 21:00)

日・祝日

11:00 - 20:00 ( L.O. 19:25)