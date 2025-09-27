ドジャースは前日に地区優勝を決めた

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間27日・シアトル）

ドジャースは26日（日本時間27日）から敵地でのマリナーズ3連戦を迎え、レギュラーシーズン最終カードを戦う。試合開始約3時間前に初戦のスタメンが発表されると、「クレイジー」「マジかよ……」とファンも驚きを隠せなかった。

主力の名前が“消えた”。「1番・指名打者」は目下、本塁打王争いを演じる大谷翔平投手がいつも通り名前を連ねた。しかし、上位打線が一気に様変わりした。2番はムーキー・ベッツ内野手に代わってアンディ・パヘス外野手、3番はフレディ・フリーマン内野手ではなく、打率.200＆OPS.697のマイケル・コンフォート外野手が入った。

また、9月の復帰後は出場わずか10試合、スタメン3試合にとどまったキム・ヘソン内野手が「6番・遊撃」で先発となった。ドジャースは前日25日（同26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で地区優勝を決め、シャンパンファイトも楽しんだことが影響しているのかもしれない。

ドジャースはポストシーズンも第3シードとなり、ワイルドカードシリーズからの登場となる。ワールドシリーズに進出するまでは勝敗が影響することはないものの、“激変”したスタメンにファンも目を丸くした。「マジかよ……スプリングトレーニングの打順か」「二日酔い打線」「意外と打つんじゃない？」「明らかに休養スタメン」「なんだこれは？」「ha ha ha」「なかなか面白いスタメンやな」と反響が広がっている。（Full-Count編集部）