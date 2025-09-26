この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏がポイント解説！手の甲でできる首すっきり習慣『首のしわは老化じゃなかった！意外な原因と、今すぐできる解消方法』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「首のしわは老化じゃなかった！意外な原因と、今すぐできる解消方法」で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が首まわりの見た目に関する新しい捉え方と、日常に取り入れやすいセルフケアを紹介した。音琶氏は、首のシワを加齢や乾燥だけで片づけるのは早計だとし、むくみの影響に目を向ける重要性を述べている。むくみを和らげるケアを続けることで、首がすっきり見える変化を感じた人もいるという。



方法は、手の甲にある「首のリンパの反射区」を押して流れを意識するものだ。目安として、手の甲に3本の筋がはっきり出ているほど首まわりはすっきり見えやすい一方、甲の一部がぽってりしている人は首元の重さを感じやすいと説明する。



押し方は、机や膝の上に手を置き、3本指で指の股（みずかき）から指間をゴシゴシと押し流す。表面だけをこするのではなく、指の間にしっかり入れて角度をつけるのがコツだ。より深く行いたい場合は、指を1本ずつ入れて約5～7秒かけてじわっと押す方法も紹介される。



両手に反射区があるため、左右ともに行うとバランスを取りやすい。圧が強すぎると痛みを感じる場合があるため、様子を見ながら無理のない範囲で続けることが勧められる。押す位置や深さの加減、手の当て方は動画で丁寧に示されているため、手元を見ながら進めると迷いが少ない。

本編は、首まわりの見た目が気になる人や手軽なセルフケアを探している人にとっても、日々の習慣づくりに有用な指針となるはずだ。