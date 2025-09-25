「比較的無名だったが、MVP候補に浮上」の評価

MVP争いのライバルが、完全にファン目線で語っていた。23日（日本時間24日）に行われたドジャース戦の試合後、勝利したダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手がポストゲームショーに登場。ドジャースの大谷翔平投手について、口を極めて大絶賛した。

ペルドモは今季ここまで157試合に出場し、打率.290、19本塁打、98打点、26盗塁、OPS.849をマーク。遊撃手として高い守備力を誇り、特にオールスター戦終了後の後半戦に調子を上げ、トレード期限の7月31日（日本時間8月1日）までに主力を大量放出しながらもポストシーズンのワイルドカード争いを続けるダイヤモンドバックスを支えてきた。

米データサイト「ファングラフス」の勝利貢献度を示す指標「WAR」ではナ・リーグ1位の大谷の9.1に続き、6.9をマーク。MLB公式でもペルドモは「比較的無名だったが、ナ・リーグMVP候補に浮上した」として取り上げられたこともあった。

だが、ペルドモは同日の試合後にダイヤモンドバックス放送局「Dbacks.TV」ポストゲームショーに出演すると、ライバルにも関わらず「オオタニも、また怪物ですよ。オオタニは素晴らしい」と述べ、ひたすら絶賛。試合中に二塁に進塁した大谷に「サイン入りバットくれない？」と尋ねたことを明かした。

大谷は「ドジャースが勝ったら」と答えたというが、同試合はダイヤモンドバックスが逆転サヨナラ勝ち。それでもペルドモは「これでもくれるといいな。どちらにしても送ってくれるでしょう。彼は素晴らしい投手」と語り、同試合で投手としても6回無失点の好投を見せた大谷に、憧れの視線を注いでいた様子だった。（Full-Count編集部）