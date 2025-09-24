¡ÖµëÎÁ3ÇÜ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¤·¤¿28ºÐ¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
·´»Ê¤Ï1¡Á8ÈÖ¤Þ¤ÇºÂ¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÊá¼ê¡¢ÆâÌî¡¢³°Ìî¤ò¼é¤ë
¢£³ÚÅ· 7¡¼0 ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê23Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·Àï¤Ë0-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»Ä¤ê6»î¹ç¡£¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï2.5¥²¡¼¥àº¹¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤¬¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë79¾¡¤ò¾å¤²¡¢2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î80¾¡ÅþÃ£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·´»Ê¤¯¤ó¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤³¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤âÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢µëÎÁ3ÇÜ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²÷¿Ê·â¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¡ÈËüÇ½¡É¤Ö¤ê¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£³«Ëë¤«¤é1·³¤ËµïÂ³¤±¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç105»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.302¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢ºÂ¤Ã¤¿ÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¡Á8ÈÖ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£31»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¸£°ú¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÊá¼ê¡¢°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯ÅÓÃæ¤ËÃæÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤¿28ºÐ¡£ÃæÆü»þÂå¤Ë¤â°ìÎÝ¤È³°Ìî¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¤ÏºòÇ¯¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÃ¯¤¬·´»Ê¤¯¤ó¤ò¥µ¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡¡ÉáÄÌ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁª¼ê¤ò¿®¤¸¡¢²ÄÇ½À¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÏËÍ¤¬¸å¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤·¡£¤Ç¤â³°Ìî¤ò¼é¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÊá¼ê¤Ë¤·¤Æ¤âÆâÌî¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³°Ìî¤ÎÆ°¤¤Ç¤âÆâÌî¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ïÍÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ïº£ÆüÊá¼ê¤Ç¤â¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡¢ÅÄµÜ¤¯¤ó¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ç¤â¥«¥®¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö·´»Ê¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë1Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á´¤Æ¤À¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë