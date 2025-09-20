Vol.6「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編 第2章「あの刻に告げし決別」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新ストーリーとなるVol.6「過ぎ去りし刻のオラトリオ」編 第2章「あの刻に告げし決別」を10月8日11時に実装する。

本作のメインストーリーVol.6は、「アリウススクワッド」たちが所属するアリウス分校にフォーカスを当てた物語が描かれる。9月17日に満を持して実装された新ストーリーとなっていたが、実装からわずか4日で次回の更新が予告された形となる。

公開されたビジュアルには、顔を手で覆い涙を流すキャラクターの姿が描かれているが、一体どのような展開が待ち受けているのか。続きが非常に気になる情報公開となっている。

