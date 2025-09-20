2»ù¤ÎÊì¡¦¹â¶¶¿¿Ëã¡ÖH¥«¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÅö»þ¤Ï½Å¤¯¤Æ¸ª¤¬¶Å¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×½÷À¤Î¶ìÇº¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÌ©Ãå
¡¡ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù#3¡Ê9·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶»°Ï130¥»¥ó¥Á¡¦140¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×½÷À¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇº¤ß¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¹â¶¶¿¿Ëã¤¬¡ÖH¥«¥Ã¥×¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¡×¡ÖÅö»þ¤Ï½Å¤¯¤Æ¸ª¤¬¶Å¤Ã¤¿¡×¤È¡È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¥È¡¼¥¯¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢VTR¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×½÷À¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÔÀä¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¶»°Ï130¥»¥ó¥Á¤Î¿åÂô¤ß¤¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶»¤ò¤µ¤é¤·¤È¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£»õ²Ê±ÒÀ¸»Î»þÂå¤Ë¤â´µ¼Ô¤Ë¶»¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ËÇº¤ßÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂç¤¤¤¥µ¥¤¥ºÀìÌç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆSNS¤Ç³èÆ°¤·¡¢TikTok¤Ç¤Ï78Ëü²óºÆÀ¸¤ÎÆ°²è¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶»°Ï140¥»¥ó¥Á¤ÎÀ±´ÖÈþ²Â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¥é¤«¤é¶»¤¬¤Ï¤ß½Ð¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤âÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤È²¼Ãå¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤ë¤È¶»¤Çµ¤Æ»¤¬ºÉ¤¬¤ê¡Ö»à¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÃâÂ©¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²£¸þ¤¤Ç¿²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡ÖÀ¼¤ò¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬µß¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¢¤È5ºÐ¼ã¤±¤ì¤Ð2¿Í¤¯¤é¤¤Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¬¤»¤ò¸ì¤ë°ìÊý¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
