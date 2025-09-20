ジャイアンツ戦に先発したカーショー

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で先発登板した。前日には引退を表明し、これがレギュラーシーズンで本拠地最後の先発。マウンドにあがった際にはチームメートがグラウンドに登場するのを遅らせ、カーショーに大歓声が降り注いだ。球場の光景には「もらい泣きです」「なんて瞬間」と感動の声が相次いだ。

ドジャース一筋18年のカーショーが、親しんだドジャースタジアムで“最後”の登板となった。初回の守備が始まる際には、ファンはスタンディングオベーション。内外野を守る選手たちも守備位置にいかず、ベンチ前で拍手を送った。

カーショーはベンチを見て“カモン！”と左手で選手たちを急かしたが、大歓声に応えてスタンドに手を振った。客席では家族も見つめ、妻のエレンさんは涙をぬぐっていた。

チームメートが演出したこの光景に、ファンも感動。X（旧ツイッター）では「鳥肌が立つ。なんて瞬間だ」「一つの時代が終わる瞬間」「ファンは彼を愛している」「彼は素晴らしいキャリアを築いた」「一人でも決して孤独ではない、ドジャースのファンはいつも彼を支えている」とファンも感激していた。（Full-Count編集部）