10月4日の投開票に向け、戦いの火蓋が切られた自民党総裁選レース。候補者が5名に絞られるなか、「週刊文春」は文春オンライン上で〈あなたが総裁になってほしい議員／なってほしくない議員〉大アンケートを敢行！（「総裁になってほしい議員」編はこちら）

【画像】【結果発表】茂木敏充がまさかの3位、衝撃のアンケート結果を見る

期間は9月11日から15日までと、たった5日間だが、2075件の回答が寄せられた。総裁選への関心の高さが窺える。

前回記事では、なってほしくない議員のランキングを紹介したが、今回は「総裁になってほしくない議員」編。一体、誰が1位となってしまったのか。

5位・小林鷹之、4位・林芳正…

5位は62票の小林氏だが、素直には喜べない。「なってほしい」「なってほしくない」ともに最下位で、知名度の低さが露呈したようにも見える。問題点として特に指摘されていたのが「宗教との関係」（45歳女性）。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体のイベントに出席するなど、接点を持ったことが尾を引いているようだ。

4位の林氏は「なってほしい」1位の実力からか、ネガティブ票は160票に留まった。その中で、最も多かったのは「親中だから」という意見だ。以前、日中友好議連会長を務めており、中国との近さが仇となった。

他には、「官房長官にも石破政権の責任があるから」（73歳男性）という至極まっとうな指摘も。

尾を引く官僚へのパワハラ報道



経産相時代に〈水は「エビアン」〉など取扱説明書が官僚の間で共有されていた茂木氏（詳しくは「週刊文春 電子版」記事をお読みください） ©時事通信社

3位は茂木氏。217票で、上位2名とは差があるが……。

「利益誘導型の典型的な自民党政治家という印象。官僚へのパワハラ報道もあった」（53歳男性）

総裁選の公約で企業・団体献金の存続を掲げている茂木氏。外相時代に報道された官僚作成の“接待マニュアル”の存在も不評を買ったようだ。

発言にキレは感じるが…

2位は小泉氏で701票。こちらは経験不足への懸念が足を引っ張った。

「党三役未経験で大臣経験も環境相と農水相と少ないのが不安」（58歳男性）

過去の“セクシー発言”や“おぼろげ発言”を念頭に置いた辛辣な意見も。

「発言にキレは感じるが、中身がなく、考える力が足りない」（46歳男性）

柔軟性に欠ける印象

そして935票と、2位以下を大きく引き離したワースト1位が高市氏だ。

「保守派の支持を受ける一方、リベラル派や中道派との対立が顕著で、党内融和が難しい」（66歳男性）

外交面を不安視する声もマイナス評価に繋がった。

「柔軟性に欠ける印象があり、中国や韓国との関係が悪化する恐れがある」（41歳男性）

首相就任後も靖国参拝すると明言していることも要因の1つとなったようだ。

現在の1番人気は林氏だが、まだまだレースは序盤。読者の皆さん、“不正行為”を見つけたら、いつでも通報をお待ちしています。〈「総裁になってほしい議員」編もあわせて読む〉

現在配信中の「週刊文春 電子版」および発売中の「週刊文春」では、「自民総裁選 迷走バトルロイヤル」と題して、総裁選を徹底特集。林氏の政治資金の“使途隠し”、高市氏の書籍をめぐる騒動のほか、小泉氏、小林氏、茂木氏それぞれの最新情報を詳報。「総裁選の勝ち組32銘柄」とあわせて公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月25日号）