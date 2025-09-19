【今週の数字】モダンリテール編（9/12〜9/18）：年間売上2億ドル超の グロシエ 、新CEOに「理想像」ウォルシュ氏迎える ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（9月12日（金）〜9月18日（木））を数字とともにご紹介します。今週は●が話題になりました。
2億〜2億5000万ドル
グロシエ、次の成長フェーズに向け新CEO迎えるグロシエ（Glossier）は、年間売上が2億〜2億5000万ドルに達する成長局面で、新CEOにコリン・ウォルシュ氏を迎える。ウォルシュ氏はヘアケアブランドOuaiで約6年、P&Gのビューティ部門で2年以上の実績を積み、スタートアップから大手まで幅広いステージでブランドを成長させてきた。CEO候補を探す過程では「理想はコリン・ウォルシュ型」と評されていた人物で、創業者エミリー・ワイス氏は「ブランドマジックを信じるリーダー」として次の成長章を託すと述べている（Retail Dive, BeautyMatter）。
1億7000万人
TikTok、米ユーザー1億7000万人のアプリの運命米国と中国は、短編動画アプリ「TikTok」の米国事業を米国管理下に移管する枠組み合意に達した。TikTokは米国だけで1億7000万人のユーザーを抱えており、国家安全保障上の懸念から分離を迫られていた。最終確認はトランプ大統領と習近平国家主席の電話会談で行われる予定で、交渉の行方が注目されている（Reuters）。
6億ドル