ロコ・吉田知那美 「間違いなく人生の財産」五輪消滅後の笑顔ショットの真相明かす「人生でみると…」
カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレ、吉田知那美（34）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた日本代表決定戦で敗退したことについてつづった。
1次リーグは出場3チームが2勝2敗で並び、ドローショットチャレンジで順位が決定。3位のロコ・ソラーレは日本代表決定戦女子タイブレークで2位のフォルティウスに敗れ、3大会連続の五輪出場の道が消滅した。
2022年北京冬季五輪でロコ・ソラーレの一員として銀メダルを獲得した石崎琴美さんがチームにメッセージを送ったインスタグラム投稿を引用。敗戦後、キャンピングカーで藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花、松沢弥子の5人が笑顔を見せるショットが投稿されており、「タイブレークの試合直後、琴美ちゃんが会いに来てくれました。そしてこれも人生でみると一瞬の大切な思い出なので写真を残してくれました」と振り返った。
「4年間もの時間を友達と一緒にオリンピックを目指して過ごせたことが何よりも、間違いなく人生の財産です。琴美ちゃんも、弥子ちゃんも一緒に戦ってくれた友達です」と思いをつづり、「またゆっくりコラムにて。取り急ぎ、たくさんのメッセージありがとうございます！」と結んだ。