10日に発表された新型iPhone「iPhone 17」シリーズや「iPhone Air」に対応したスマートフォンケースが、アクセサリーメーカー各社から登場している。

Hamee

Hameeが展開する「iFace」「salisty」「HIGHER」ブランドから対応ケースが発売された。

「iFace」からは、着脱可能な背面パネルとMagSafe対応が特徴の「First Class MagSynqケース」（4400円）、背面に強化ガラスを採用した「Reflection強化ガラスクリアケース」（3960円）などがラインアップ。

iFace First Class MagSynqケース

iFace Reflection強化ガラスクリアケース

「salisty」からは「クリアカラー耐衝撃ハードケース」（2750円）、「HIGHER」からは「ハイブリッドケース」（2310円～）が登場。こちらはいずれもiPhone 17とiPhone 17 Proに対応している。

salisty クリアカラー耐衝撃ハードケース

HIGHER ハイブリッドケース

CASETiFY

Casetagramのブランド「CASETiFY」からは「グレーズケース」（1万560円）が登場。背景カラーとプリントデザインを自由に組み合わせ、300通り以上のバリエーションから選べる。

グレーズケース

さらに、耐久性を高めた「インパクトケース」（1万560円）や、衝撃吸収性に優れた「バウンスケース」（1万2100円）も発売されている。

インパクトケース

バウンスケース

トリニティ

トリニティのブランド「Simplism」「ajouter」からも新モデル向けケースが登場した。

シルクのような手触りが特徴の薄型・軽量ケース「Silky Armor」（1881円～）は、「Simplism」から全8色がiPhone 17シリーズとiPhone Airに対応。「ajouter」からはiPhone 17/17 Pro向けに全2色が用意されている。

Simplism「Silky Armor」

ajouter「Silky Armor」

このほか「Simplism」からは、カメラ周りまで保護する「[Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース」（1280円～）や、手帳型の「[FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース」（2880円～）もラインアップされている。

[Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース

[FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース

ESR

Waymeetのブランド「ESR」からは、隠しスタンドを備えた「Classic ハイブリッドマグネットケース」（2799円）、シリコン素材を採用した「Cloud ソフトマグネットケース」（3199円）が発売された。

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース

ESR Cloud ソフトマグネットケース