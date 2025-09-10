KOSPIが4年2カ月ぶりに取引時間中に過去最高値を記録した。

韓国取引所によると、この日午後2時32分基準でKOSPIは前日比56．92ポイント（1．75％）上がった3316．97を記録している。取引時間中には3317．77まで値を上げた。

これまでKOSPIの取引時間中の過去最高値は2021年6月25日の3316．08だった。終値基準の過去最高値は同年7月6日の3305．21だ。

機関投資家は8757億ウォン、外国人投資家は1兆1636億ウォンそれぞれ買い越している。個人投資家は2兆148億ウォンを売り越している。

この日のKOSPI上昇は、大統領室が株式譲渡所得税の大株主基準を現行の「50億ウォン」で維持することにしたとのニュースに投資心理が改善された影響とみられる。

当初大統領室は株式譲渡所得税賦課基準となる「大株主」の資格を現行50の億ウォンから10億ウォンに強化しようとしたが、世論が悪化したことから維持に立場を旋回した。李在明（イ・ジェミョン）大統領はこれと関連し、11日の就任100日記者会見で最終的な立場を明らかにするとみられる。

同じ時刻にKOSDAQは前日より7．14ポイント（0．87％）上昇した831．96を記録している。

KOSDAQもKOSPIとともに個人投資家が売り越している。外国人投資家は275億ウォン、機関投資家は697億ウォンを買い越しているが、個人投資家は892億ウォンを売り越している。

9日のニューヨーク証券市場の3大指数は年間雇用指標が下方修正されたことで一斉に上昇して引けた。ダウ指数は0．43％、S＆P500は0．27％、ナスダック指数は0．37％上がり3大指数いずれも過去最高を更新した。