¥½¥È¤Ï38HR¤¬¥ê¡¼¥°3°Ì¡¢29ÅðÎÝ¤âÆ±5°Ì¤ÈÌöÆ°
¡¡Âç·¿·ÀÌó¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î38ËÜÎÝÂÇ¡õ93ÂÇÅÀ¡¢ÅðÎÝ¿ô¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë29¸Ä¡£MLB»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿Ã£À®¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢NY¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖMVP¤ËÁê±þ¤·¤¤¡×¤È¡È¼çÄ¥¡É¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥È¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£µ¨¤Ç¤Þ¤À26ºÐ¤È¤Î¼ã¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾å²ó¤ë15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1134²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÆÀ¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢6·î¤ÏÂÇÎ¨.322¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.196¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡£7·î¤ÏÂÇÎ¨.210¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î°Ê¹ß¤ËºÆ¤ÓËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á30»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.306¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¡¢OPS1.155¡¢½ÐÎÝÎ¨.461¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£²¿¤è¤ê¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Ç12ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤¬Ç¯´Ö12ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥È¤Ï¸½ºß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡Ü100ÂÇÅÀ¡Ü30ÅðÎÝ¡Ü100ÆÀÅÀ¡Ü100»Íµå¡×°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢º£À¤µª½é¤ÎµÏ¿Ã£À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£26ºÐ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËNY¥Õ¥¡¥ó¤â¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖMVP¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö7²¯6500Ëü¥É¥ë·ÀÌó¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡MVP¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¾¡Íø¹×¸¥ÅÙWAR¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÈÇ¡Ë¤ÏÅê¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î5.9¡£ÂçÃ«¤È¤Ï0.5º¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»öÁ°Í½ÁÛ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬ºÇÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥½¥È¤Ï¤µ¤é¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¡ÈµÕÅ¾¡É¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë