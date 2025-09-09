ËüÇî¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡õ¥¾¥ó¥Ó¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç¡ÉÄ¶Ç®¶¸¡É¡¡USJ¡ßËüÇî½éËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¡¡°ìÆü¸Â¤ê¤Î¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç9Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤È½é¤ÎËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖUSJ¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡õ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬¥¾¥ó¥Ó¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡¡USJ¤Î¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¡ÈÄ¶Àä¶«¡É¡õ¡ÈÄ¶Ç®¶¸¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò1Æü¸Â¤ê¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç½ÐÄ¥³«ºÅ¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ËÌ¡×¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢USJ¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤ä¥¾¥ó¥Ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È°ì½ï¤Ë¡¢King Gnu¤Î³Ú¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ø¤Ó¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤È¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤òÍÙ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿À°Íý·ô¤Ï¸áÁ°10»þ5Ê¬¡¢ËüÇî¸ø¼°X¤Ç¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡õ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬¥¾¥ó¥Ó¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡¡USJ¤Î¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¡ÈÄ¶Àä¶«¡É¡õ¡ÈÄ¶Ç®¶¸¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò1Æü¸Â¤ê¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ç½ÐÄ¥³«ºÅ¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ËÌ¡×¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢USJ¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤ä¥¾¥ó¥Ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È°ì½ï¤Ë¡¢King Gnu¤Î³Ú¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ø¤Ó¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤È¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤òÍÙ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿À°Íý·ô¤Ï¸áÁ°10»þ5Ê¬¡¢ËüÇî¸ø¼°X¤Ç¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£