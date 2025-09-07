トライネン、スコット乱調で…浮上した守護神・大谷

【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）

屈辱の敗戦でOBが提案したのはまさかのプランだった。ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地・オリオールズ戦で9回2死から3点差をまくられサヨナラ負けを喫した。試合後、球団OBのジェリー・ヘアストンJr.氏が提案したのは“守護神・大谷”だった。

救援陣がまた試合を壊した。先発の山本由伸投手は9回2死までノーヒットの好投を見せていたが、ホリデイにソロを被弾し降板。勝利まで1死のところでブレイク・トライネン投手を投入したが、3四死球1安打と乱調で降板した。

1点リードの2死満塁で登板したタナー・スコット投手が逆転サヨナラ打を浴び試合終了。まさかの逆転負けにベンチは呆然としていた。

試合後、ドジャース専門メディア「ドジャースビート」はヘアストンJr.が「ポストシーズンでドジャースはショウヘイ・オオタニを抑えとして起用すべきだ」と発言したと報告。同じく球団OBのノマー・ガルシアパーラ氏は「まずはプレーオフにたどり着かないといけない」と発言したと綴った。

この投稿にファンも注目。「ドジャースにとって緊急事態やもんなぁ。しかし身体の負担エグそう」「反対はしない」「私もその提案をしていた」「その案でいこう」とコメントしていた。（Full-Count編集部）