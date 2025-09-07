実況スティーブン・ネルソン氏は「はっはっはっはっはっは！」と大爆笑

【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦に先発登板し、3回2/3を3安打無失点だった。緊急登板の中でも試合を作る投球を見せたが、降板直後の“行動”にLA実況は大爆笑。ファンも「どういうことだったの？」「大好きです」と注目した。

大谷は8日（同9日）の本拠地ロッキーズ戦に登板予定だったが、背中の張りで登板を緊急回避したタイラー・グラスノー投手に代わり急遽登板。先日には風邪の症状を患うなど万全ではなかったものの、4回途中まで右腕を振った。2死三塁の場面でロバーツ監督が交代を告げると、大谷は悔しそうな表情を浮かべ、その後“ある男”に視線と身振り手振りを送った。

三塁にいたオリオールズのライアン・マウントキャッスル内野手だった。大谷はこの回の先頭マウントキャッスルに二塁打を浴び、その後三塁まで進まれた。意図は不明だが、塁上のマウントキャッスルも笑顔で応じ、大谷はベンチへと下がって行った。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況スティーブン・ネルソン氏はこの場面に注目し、「オオタニが三塁にいるマウントキャッスルとあいさつをして、楽しんでいます。はっはっはっはっはっは！」と爆笑していた。

中継映像に映った大谷と敵選手の“交流”にファンも笑顔になった。「実況の笑い声でさらに面白さ倍増してましたね」「実況も巻き込むちゃち入れ、最高ですww」「そういう和やかな場面大好きです」「いやー笑ってるけど相当辛そうな顔に見える 体力的な消耗が半端ないのでは…」「これは何を言ってたかな？」「この男はユーモアのセンスがある。だから彼のことが好きなんだ」などと反応が寄せられた。（Full-Count編集部）