米メディアが“年俸もらいすぎ”選手を選出

“ガラスのエース”に辛辣な評価が下された。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は「MLB2025年 オール・オーバーペイド（年俸もらいすぎ）チーム」として、各ポジションから該当選手を選出。投手部門で、ナショナルズと2020年から7年2億4500万ドル（約364億円）で契約延長しながらも、怪我の影響で2024年シーズン開幕後に引退したスティーブン・ストラスバーグ氏を「完全にドブに消えたコスト部門」で紹介している。

2019年のワールドシリーズMVPを獲得するなどナショナルズで通算113勝を挙げた豪腕は翌年から7年2億4500万ドルで契約延長。しかし、その後は度重なる怪我により登板機会が激減し、最終的に同契約期間中に投げたのはわずか31回1/3で1勝4敗、防御率6.89という成績にとどまった。

2024年の開幕前に引退したが「ワシントンは彼への支払いを続けている」と同メディアは報道。契約の大部分は後払い方式となっており、現役を離れた今もなお、ナショナルズの年俸総額にはストラスバーグ氏への報酬が重くのしかかっている。

その金額は今シーズン終了後もなお、残り1億760万ドル（約160億円）にのぼるという。すでにユニホームを脱いだ右腕との“契約の代償”が、球団の財政に長期的な影響を与え続けている。（Full-Count編集部）