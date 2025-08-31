¶ÈÌ³Ãæ¤Ë¡Ö¤Ò¤Æ¨¤²¡×µ¿¤¤¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÂáÊá¡¡ÍÆµ¿ÈÝÇ§¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç85ºÐÃËÀ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
¤¤Î¤¦¡Ê30Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç85ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¢Ä»µï¹°Â§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ä»µïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡Ê30Æü¡Ë¸áÁ°4»þ²á¤®¡¢²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÏ»±º¤Î¿®¹æ¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÉÍËÜ¾ÈÉ×¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¤ò¶ÈÌ³Ãæ¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÍËÜ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÍËÜ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤·¤ÆÄ»µïÍÆµ¿¼Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³»ÜÀß¤ÎÃËÀ·ÙÈ÷°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê31Æü¡Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤Ç¤³¤ÎÃËÀ·ÙÈ÷°÷¤è¤êÁ°¤ËÉÍËÜ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¾å¤·¡¢Ä»µïÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä»µïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ÎÆ»¤òÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ò¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£