X（旧：Twitter）でコロナ禍の医療現場の状況や感染対策について発信する一方で、無数の誹謗中傷を受けてきた埼玉医科大総合医療センターの岡秀昭教授（50）。

「不毛な誹謗中傷との戦いを有毛に変える」と宣言して誹謗中傷の投稿者たちを訴え、彼らからの慰謝料で増毛したという岡氏に、開示請求や訴訟の手続き、中傷者たちの素性や共通項、増毛を思い立った背景などについて、話を聞いた。（全2回の2回目／1回目から続く）

「被害者が泣き寝入りするしかない」誹謗中傷被害後に直面した“壁”

――SNS上での誹謗中傷や脅迫に対して、警察から「自衛してください」と言われたそうですが、なにをどうしたらですよね。

岡秀昭（以下、岡） 「どうやって自衛するんですか」と聞いたら、「Xのアカウントを消すとか、消したくないなら匿名でやってください」と。家へ帰ってから、じわじわと腹が立ってきましたよ。われわれ医者が「もっと重い患者を診ていて忙しいから、あなたは治療しません」と言ったら大問題になるのに。

――結局、警察は動かなかった？

岡 警察が動いてくれるのは、こちらが相手を特定した後なんです。匿名アカウントによる誹謗中傷があっても、その相手を探すための「発信者情報開示請求」は、警察はやってくれない。「ご自身で弁護士を立ててやってください」と。自分で費用をかけて相手を突き止めないと、刑事事件にすらならない。この国のシステムは、おかしいと思いましたよ。

「金銭的に無理」誹謗中傷で訴訟を起こすことの難しさ

――開示請求には、かなりの費用と時間がかかると聞きます。

岡 まず、X社などに情報開示を求める裁判を起こすだけで、弁護士への着手金と成功報酬で数十万円かかります。それで開示されるのは、IPアドレスや電話番号、メールアドレス。そこからさらに携帯会社に照会をかけたりして、個人を特定していく。

1人を特定して、損害賠償請求の裁判に持ち込むまで、うまくいっても1年近くかかる。費用も、1人あたり80万円から100万円近くになりますね。

――慰謝料の相場って。

岡 侮辱罪だと、1投稿あたり10万から20万円程度が相場ですね。弁護士費用を差し引いたら、完全に赤字。被害者が泣き寝入りするしかない構造になっているんです。普通の人が、1回か2回の誹謗中傷で訴訟を起こそうと思っても、金銭的に無理ですよ。

――先生の場合は黒字に？

岡 幸いというか、不幸中の幸いというか、被害が膨大だったので、一度に10件、20件とまとめて開示請求をしました。そうすると弁護士費用をスケールメリットで抑えられる。それでも、今のところ収支はトントンか、少し足が出ないくらい。でも、儲けるためにやっているわけではないので。

「学歴や社会的ステータスが高い人もいる」誹謗中傷をしてきた人たちの素性

――開示請求によって、誹謗中傷をしていた人たちの素性がわかるわけですよね。

岡 これがまた驚きで。論文などによると、海外の反ワクチン運動は社会的弱者が担い手になることが多いとされています。でも、日本は必ずしもそうじゃない。僕が訴えた相手で、いわゆる「無敵の人」はまだひとりだけです。

――生活に困窮しているような人ばかりではない。

岡 このまえ、刑事裁判で有罪判決が出た人物がいますが、彼は元大手メーカーの研究員でした。大学院を出て研究開発をしていた人です。

他にも反ワクチンの弁護士や、医者だっている。僕を訴えてきた医者もいます。学歴や社会的ステータスが高い人も、少なからずいるんです。

――その元研究員は、法廷で動機をどう語ったのですか。

岡 「本当は反ワクチンではない。ただ、毎日のようにヤフーニュースで岡の顔を見るのが気に入らなかった」などと言っていました。

――誹謗中傷をするアカウントを覗くと、なにか傾向や共通項はありますか。

岡 日本の反ワクチンや、そっち寄りの人たちは、かなり政治イデオロギーと結びついていると思います。多くは、いわゆる極右的な思想。グローバル化を嫌い、マスク着用のような集団での協調行動を嫌悪する。支持政党もそういう系が多い。そして、トランプの写真を掲げていたり、ウクライナよりロシア寄りだったり。私としては、だいたいそういった印象を受けています。



増毛前の岡秀昭教授（写真＝埼玉医科大学総合医療センター提供）

――なかには示談金を払い渋るような人も？

岡 最初のころ、「まけてくれ」と言ってきた人がいました。ひどい投稿をしてきたんですけど、「娘の進学費用を貯めなければいけないので、示談金160万円を40万円にまけてくれ」と。

アカウントとログを消すこと、謝罪すること、謝罪文を公開することを条件に、示談金を下げることに応じました。

――謝ってきた人たちに会うことは。

岡 民事訴訟の場合は、会いませんね。でも、匿名でひどいことを書き込んでくる者が、どんな人物なのかは知りたい。匿名で言ってくるということは、面と向かって言えないことでもあるわけですよね。そこに腹が立つので素性は知りたいけど、わざわざ会おうとまでは思わないですね。

「不毛な誹謗中傷との戦いを有毛に変える」慰謝料で増毛を始めた経緯

――先生はXのプロフィールに「不毛な誹謗中傷との戦いを有毛に変える」と掲げて、訴訟を通じて支払われた慰謝料で増毛をしています。なんだって毛を植えてやろうと思ったのでしょう。

岡 彼らは僕に対して「訴訟ばかりして赤字だろう」と挑発してくるわけです。そして、中傷の3分の1以上が、僕の容姿、とくに髪の毛に関するものでした。「ハゲ」とかですね。

――僕も見まごうことなきハゲで、人に言われても気にもしていないのですが、悪意をもって指摘されると腹が立ちます。

岡 そうでしょう？ 1回や2回ならまだしも、大勢に、しかも医学的な議論と全く関係ない文脈で「ハゲ」と言われ続けると、さすがに腹が立つ。だったら、「最高の嫌がらせをしてやろう」と。

――嫌がらせ。

岡 訴えている相手とのX上でのやりとりで、「そんなに訴訟を起して赤字なんじゃないか？」みたいなことを言われたので「おまえから取った慰謝料で増毛してやる」と言い返したんです。

――それを本当にやってのけた。

岡 相手は、まさか本当に増毛するとは思っていなかったでしょうね。これは勝利のたびにタトゥーを刻むような感覚です。勝訴や示談が成立するたびに、そのお金で髪を増やしていく。不毛な戦いに、物理的に「毛」という果実をもたらしてやろうと。

――慰謝料や示談金だけで増毛を？

岡 いまのところ、費用はそれでまかなえています。

――これまでにかかった増毛代は。

岡 僕がやった増毛は植毛ではなくて、残っている自分の毛に人工毛を結びつけるタイプのもので、技術料と人工毛の購入費がかかります。最初にまとまった本数の人工毛を契約して、それを数回に分けて施術する。これまで2回契約して、合計で150万円くらいですかね。

――増毛してみて、見た目以外の変化にはどんなものが。

岡 とりあえず、僕自身は快適ですね。普通に髪も洗えますし。何十年かぶりにドライヤーを使う生活になりましたけどね（笑）。周囲は気を使ってなにも言ってきませんけど、それが嫌だからこそ、自分から公表しているんです。入れ歯やインプラントと同じで、個人の自由ですからね。

――ご家族の反応は。

岡 妻からは「もうやめて。10年かけて元に戻してくれ」と言われました（笑）。もともと僕の容姿を気にするタイプではないんですけどね。ただ、僕が誹謗中傷に腹を立ててやっていることだから、止めはしませんが。

――中傷してきた相手の反応は？

岡 「頭の上にもずくを載せている」みたいなことを言っていますよ。

――ちなみに、どこかで髪のことを気にはしていたのですか。

岡 父方が代々、薄かったですからね。その遺伝子がどうしても残るのは覚悟してましたから。それでも20代で薄くなりはじめたときは、イヤでしたね。

まぁ、年を重ねるにしたがって気にしなくなりましたね。でも、他人から悪意をもって「ハゲ」としつこくバカにされるのは許せないですよ。

――持病のベーチェット病も、誹謗中傷のストレスで悪化したそうですね。

岡 ベーチェット病は原因不明の難病で、ストレスや疲労が引き金になって発作が起きるんです。コロナ禍での激務と、それに続く誹謗中傷で、動けなくなるほど悪化してしまって。ひどい中傷を受けると、てきめんに症状が出ます。これもあって、まわりに心配をかけないように、病気のことも公表しているんです。

「毎日20件くらいは来ますね」今も続く誹謗中傷被害

――いまも中傷してくる人はいますか。

岡 います、います。毎日20件くらいは来ますね。ただ、相手も賢くなってきて、開示請求対策をしたうえで誹謗中傷をするようになりました。電話番号を登録しなかったり、海外の特殊なメールサーバーを使ったり。開示の成功率は、最初の頃は100％でしたが、いまは5割くらいに落ちています。モグラ叩きですよ。

――ずっと訴訟していくのも大変ですよね。

岡 個人で戦い続けるのには限界があります。この問題の根本的な解決は、法改正しかないと思います。SNSプラットフォーム事業者に、もっと厳しい規制を課すべきです。匿名でのアカウント作成を制限するとか、一度凍結された人が簡単に別アカウントを作れないようにするとか。そのためのロビー活動も、政治家の先生にお願いしたりしています。

感謝されなくてもいい。でも侮辱で返される覚えはない

――一連の経験を通じて、社会に最も伝えたいことはなんでしょうか。

岡 僕ら医療従事者は、誰もが見るのがつらかった感染症の現実に、最初から向き合ってきました。だからといって、べつに感謝されなくてもいい。でも、侮辱で返される覚えはない。こんなことが続けば、医療に携わる人たちすべてがやる気をなくしてしまいます。

医療に対する敬意が失われ、患者さんが「お客様」になってしまっているところもある。その歪みが、コロナ禍で一気に噴出したのだと思います。医者と患者は対等な立場で、一緒に病気に立ち向かうパートナーであるべきです。その当たり前の関係を、もう一度取り戻さなければならない。僕のこの戦いは、そのための問題提起でもあるんです。

