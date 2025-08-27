西山茉希、冷蔵庫を「整理整頓」豪華手料理披露「彩り豊か」「栄養バランスもバッチリ」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】モデルの西山茉希が8月26日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にある食材を組み合わせた豪華手料理を披露した。
【写真】西山茉希、鶏手羽・ちくわ・冷やし中華 手料理多数披露
今回、西山は「夏休みの最終週。週末の留守に向けて整理整頓。できるだけ買わず、できるだけ好みに」と紹介し、冷蔵庫にある食材を組み合わせた手料理の数々を披露。「＃西山食堂」と題して、食卓に彩豊かな「＃ストックラストの冷やし中華」「＃肉味噌そぼろ」「＃ちーちく揚げ焼き」「＃木耳えのき卵のシャンタンバター炒め」「＃手羽揚げ焼き」を並べ、動画で調理過程も紹介した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「尊敬する」「栄養バランスもバッチリ」「彩豊かで食欲そそる」「真似したい」などの声が寄せられている。西山は、2013年6月に俳優・早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女が誕生。2019年6月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆西山茉希、夏休み中の豪華食卓を披露
