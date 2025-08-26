ÂçÃ«¤Î¡È¿¿»÷¡É¤ÏNG¡Ä¥É·³206²¯±ßÃË¤¬¼«³Ð¤¹¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
¥Ù¥Ã¥Ä¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖOn Base with Mookie Betts¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±Î½¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤Ã¤¿¤êËÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï¡ÖÂÇ·â¤è¤ê¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£1µå1µå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤È²óÅú¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ä¤À¤«¤é¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤ÏÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤â¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¤´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ÂÇÀÊÆâ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ß¤¿¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£ËèÇ¯50È¯ÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢¤½¤¦¤À¤í¡©¡¡¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï½ÐÎÝ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬ÂÇ¤Ã¤ÆËÍ¤¬À¸´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë10Ç¯1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó206²¯8900Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.294¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¼¡¤°ÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¹¶¼é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë